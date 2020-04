Immobile, sfida a burraco. Jessica rimprovera Ciro: "Perché imbrogli?" - FT

In quarantena al pari degli altri cittadini italiani, Ciro e Jessica Immobile stanno optando per i modi più diversi per trascorrere il tempo. Ai dolci preparati ha fatto seguito il balletto e la seduta d'allenamento "al bacio". Una costante degli ultimi giorni sono le sfide a burraco tra i due coniugi. L'attaccante della Lazio sembra essere davvero il re, in campo e a carte. La povera Jessica, a cui il marito dà della "scarsa", deve subire la terza sconfitta consecutiva, ma ha qualcosa da recriminare: "Ti aumenti i punti da solo, perché imbrogli?".

