Impallomeni: "Bisogna avere lo spessore mentale. La Roma e la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato di Roma e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Questo il suo intervento in merito a quale fattore di un tecnico possa incidere sulla squadra: "Alcuni allenatori ti entrano dentro, altri che sono marginali ma devono avere comunque lo spessore mentale. In questo senso Spalletti ha fatto bingo. Pioli e Inzaghi hanno fatto un passo indietro, si allenano tante cose non solo sul campo. Roma e Lazio sono cresciute poco".