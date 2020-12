In via del Corso le luminarie con i versi di romani celebri: ma c'è anche l'inno giallorosso - FOTO

L'inno della Roma nelle strade della Capitale. La sindaca di Roma Virginia Raggi e la presidente di Acea Michela Castelli hanno inaugurato l'8 dicembre le luminarie natalizie realizzate dal gruppo Acea in via del Corso. Si tratta di scritte luminose con frasi, versi e citazioni celebri di coloro che hanno raccontato Roma. Da Orazio a Goffredo Mameli, da Ennio Morricone a Federico Fellini, passando per Lando Fiorini, Antonello Venditti, Nino Manfredi, Alberto Sordi e Gigi Proietti. L'attore, scomparso di recente, è stato ricordato con la frase "A coso, Roma è sintesi de tutto". Ma tra le citazioni ce n'è anche una di "Grazie Roma", l'inno che si ascolta all'Olimpico in occasione delle partite della squadra di Fonseca: "Che toglie il respiro se ci parla d'amore". Ma non bisognava rendere omaggio alla città?

