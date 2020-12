Lazio, Milinkovic imprescindibile a centrocampo: e al Napoli non ha mai segnato...

Fare a meno di Milinkovic in partite del genere è praticamente impossibile. Domenica sera contro il Napoli, il centrocampista serbo ci sarà dal primo minuto e proverà a incidere come in questo avvio di stagione. Il Sergente ha già trovato tre volte la via del gol (Inter, Torino e Spezia) e ha fornito due assist, entrambi per Immobile contro Spezia e Benevento. Come riporta la rassegna di Radiosei, Inzaghi non può rinunciare ai suoi centimetri, alla sua qualità e alla sua forza fisica in mediana. Il numero 21 sarà sempre lì, ancora una volta proverà a fare la differenza e a gonfiare la rete contro il Napoli, squadra a cui non ha mai segnato da quando è arrivato in Italia.

