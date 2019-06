Incidente mortale a Casal del Marmo, i tifosi laziali piangono Fabrizio

Incidente mortale ieri pomeriggio a Casal del Marmo, in direzione Boccea, dove una Volswagen Passat e un T-Max si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato l'autista dello scooter che fin da subito ha riportato ferite gravi. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori Fabrizio Fizzoni, questo il nome del ragazzo, non ce l'ha fatta. Tifosissimo della Lazio, il 37enne lascia una moglie incinta e un'altra bimba nata il 9 gennaio come la sua squadra del cuore. Fabrizio festeggiava sempre il compleanno della figlia in piazza della Libertà. Una vera tragedia su cui sono in corso le indagini degli inquirenti, ma resta il dolore per una vita spezzata troppo in fretta. La redazione de Lalaziosiamonoi.it si unisce al dolore del mondo biancoceleste e porge le più sentite condoglianze a familiari e amici.