Indagine Bonucci e Lucci, parla l'avvocato: "I miei assistiti estranei a questi fatti"

“Con riferimento alle notizie apparse in questi ultimi giorni su alcuni organi di informazione, secondo le quali Alessandro Lucci avrebbe acquisito in modo illegittimo le procure di alcuni calciatori e Leonardo Bonucci avrebbe fornito un qualche contributo in tal senso, i miei due assistiti si dichiarano nella maniera più assoluta del tutto estranei a tale presunti fatti, certi di aver sempre, fino in fondo, osservato gli obblighi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti e rispettato ogni normativa di settore”. Così in una nota inviata all’Adnkronos l’avvocato Paolo Rodella, legale dell’agente Fifa Alessandro Lucci e del difensore della Juventus Leonardo Bonucci dopo la denuncia di Assoagenti, secondo cui il procuratore Lucci attraverso il difensore della Juventus Bonucci, “praticava attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare il loro rappresentante”.

IL COMUNICATO - “In considerazione di ciò – prosegue la nota – entrambi confidano serenamente nella bontà del lavoro degli organi federali preposti nei cui confronti nutrono il massimo rispetto e si rendono, ovviamente, disponibili a chiarire la loro posizione in ogni sede. Leonardo Bonucci e Alessandro Lucci mi hanno pure conferito incarico di agire nei confronti di tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed in qualunque modo, ledono il loro nome, immagine e dignità professionale“. “Diffidiamo chiunque – termina il legale – pertanto dal dare credito e diffondere notizie totalmente false e diffamatorie”.

Formula 1 | Leclerc e Sainz svelano gli obiettivi Ferrari a Monaco

Lazio, Tare su Immobile: "Motivo di orgoglio avere un uomo come lui in squadra"

TORNA ALLA HOMEPAGE