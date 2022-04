Infantino: "Nessuno ha dato al calcio più di Paolo Rossi, che aspettiamo a intitolargli l'Olimpico?"

TUTTOmercatoWEB.com

Due allenatori, due uomini di calcio che stanno combattendo la battaglia più importante della loro vita. Da un lato Sinisa Mihajlovic, dall'altro Louis van Gaal che solo oggi ha rivelato di avere un cancro alla prostata. Proprio a loro due è rivolto il messaggio del numero uno della Fifa Gianni Infantino: "Mando un abbraccio a Sinisa Mihajlovic per la partita che sta giocando, e a Louis van Gaal. Ci sono cose più importanti del calcio. Il Covid ci ha insegnato ancora una volta che la salute è la cosa più importante". Queste le sue parole nel corso dell'evento in corso a Firenze dedicato alla memoria di Artemio Franchi.

Non solo Infantino è tornato anche sull'intitolazione dell'Olimpico a Paolo Rossi: "Cosa aspettiamo a intitolare l'Olimpico a Paolo Rossi? Non c'è italiano che abbia dato di più a questo sport, per favore. Lo dico a tutti i dirigenti presenti: dateci una mano, credo lo meriti".