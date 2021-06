Inghilterra - Ucraina, Costa: "Voglio essere chiaro, i tifosi inglesi non potranno venire in Italia"

Sta già facendo molto discutere il match in programma sabato 3 giugno allo stadio Olimpico di Roma tra Inghilterra e Ucraina. A preoccupare sono soprattutto i tifosi inglesi in arrivo dalla Gran Bretagna in cui in questo periodo c'è un forte allarme per la variante Delta. A prendere posizione è il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "Sono chiaro e netto: i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere rispettata. Non possiamo correre rischi. Se un tifoso inglese parte oggi, non vedrà la partita. Stesso discorso per chi è partito ieri e per chi parte oggi. Nessun tifoso inglese che arriva oggi in Italia potrà andare allo stadio per assistere alla gara tra Inghilterra ed Ucraina. La Finale in Inghilterra? Condivido la posizione di Draghi. Si può giocare la finale della competizione qui da noi. L'Italia ha un basso numero di contagi, giocare qui tutelerebbe la salute dei cittadini", queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

