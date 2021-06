Calciomercato Lazio, Basic avanti tutta: i dettagli della trattativa

Toma Basic prende quota, ora è davvero l’obiettivo principale per il centrocampo. Una trattativa iniziata a fari spenti, nell’ombra, che vi abbiamo svelato in esclusiva una settimana fa. Il croato si avvicina, ha l’accordo con la Lazio, quinquennale da poco meno di 1,5 milioni a stagione, ora serve quello con il Bordeaux. I francesi hanno aperto alla cessione, sono partiti da una richiesta di 12 milioni di euro (bonus compresi), sono scesi a circa 11. La Lazio ha avanzato la prima offerta: 6 milioni in parte fissa e due milioni di bonus. C’è una distanza di circa tre milioni tra domanda e offerta. Le diplomazie sono a lavoro per abbassare le pretese del Bordeaux, ma serve uno sforzo biancoceleste. Basic preme per arrivare in Italia, su di lui s’era mosso anche il Napoli, Giuntoli aveva offerto 8 milioni ma voleva impostare la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, sarebbe servito il rinnovo di Basic che è in scadenza nel 2022 con la squadra d’oltralpe. Opzione che non è stata presa in considerazione dal Bordeaux. La Lazio ora preme, va considerata avanti, ma deve alzare un po’ l’offerta, soprattutto la parte fissa. I francesi a 9-10 milioni (totali) possono cedere, ma vogliono più soldi “sicuri” e bonus abbastanza facili da raggiungere. Sono previsti contatti anche nelle prossime ore, si tenterà di sbloccare l’operazione e trovare l'intesa con il Bordeaux, sarebbe un segnale importante per l’ambiente e anche per Sarri che apprezza il profilo di Basic e ne ha approvato l’acquisto. Mediano o mezzala, può coprire entrambi i ruoli: un jolly per il Comandante.

Pubblicato il 29/06