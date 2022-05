Insigne: “Lasciare la Nazionale con Chiellini? Ecco la verità”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Alla vigilia della Finalissima contro l'Argentina, Lorenzo Insigne, numero 10 della Nazionale e ormai ex giocatore del Napoli, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Vogliamo continuare a fare cose straordinarie, questo stadio ci evoca grandi ricordi e anche domani vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola".

Lascerai anche tu come Chiellini?

"Per me è presto, anche se vado dall'altra parte del mondo ho sempre dato la mia disponibilità. Ho grande attaccamento per questa maglia, poi chi vivrà vedrà