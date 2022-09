Insigne nostalgico: "Mi manca giocare nel Napoli. Con Sarri ho sfiorato lo scudetto"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo le assenze di Lorenzo Insigne negli ultimi allenamenti del Toronto per presunti problemi familiari, l'attaccante ha parlato ai microfoni di Dazn per raccontare le sue sensazioni a 8 mesi dal suo trasferimento in Canada: "Se dovessi andare via da Toronto lo farei solo per tornare a Napoli. Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli resta casa mia. Sto qui e penso a stare bene. Da qui fa male vedere le partite del Napoli e non stare in campo, però purtroppo è la vita. Il rimpianto resta che abbiamo avuto la possibilità sia con Sarri sia con Spalletti di vincere lo scudetto e non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri e spero che un giorno, anche ora che non ci sono più, il Napoli possa raggiungere questo traguardo, perché i tifosi se lo meritano e perché danno tanto affetto alla squadra. Spero che un giorno possano festeggiare e che siano sempre orgogliosi e fieri di me".