Inter, Barella: "Ho sempre rispettato la Lazio. Non è una sorpresa, ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il giorno di Lazio - Inter. È un big match d'alta classifica, visto che le due squadre si trovano a pari punti (31), anche se la formazione di Inzaghi ha una partita in meno da recuperare contro la Fiorentina. Ai microfoni di Dazn il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella ha presentato la gara parlando proprio del percorso fatto fin qui dai biancocelesti. Queste le sue parole: "Lazio? A vederli ora non è una sorpresa perché è sempre stato difficile da batterli, li ho sempre rispettati: bisogna fare i complimenti a loro per la scintilla che hanno trovato. Noi cercheremo in ogni modo di portare avanti il nostro cammino e cercheremo di battere tutte le squadre. Dopo che vinti un campionato non è mai facile ritrovare quella mentalità: ma arriverà. L'importante è riconoscere le nostre qualità e ritrovare la compattezza che all'inizio avevamo un po' perso: però si sta rivedendo quello che avevamo portato in Champions League anche in campionato".

"Mister Inzaghi ha messo la sua parte, ha fatto dei miglioramenti: ha aggiunto un qualcosa che noi abbiamo preso e ora abbiamo trovato un equilibrio perfetto. E' arrivato dalla Lazio, con cui aveva fatto grandissime cose, però l'Inter è uno step in avanti: ha dimostrato che questo step è servito e ha dimostrato di essere uno degli allenatori più forti del mondo per quello che ha vinto. Cercheremo di fargli vincere ancora qualcosa: possiamo solo ringraziarlo per la persona che è e per come ci fa stare".