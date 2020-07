Inter, Conte: "Abbiamo un calendario folle, c'è chi gioca dopo cinque giorni di riposo"

Solo 2-2 all'Olimpico tra Roma e Inter nel match andato in scena alle 21:45 allo stadio Olimpico. Al termine della gara il tecnico dei neroazzurri Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match non senza una punta polemica: “Parliamo di una squadra che sta facendo delle ottime cose perché oltre il secondo posto bisogna vedere le reti segnate, i gol subiti, sei in Champions con quattro giornate di anticipo e con 14 punti di distacco dalla quinta che è la Roma. Stiamo giocando sempre alle 21:45 e in trasferta, queste cose poi le paghi. C’è già un’anomalia in questa ultima giornata, se volete essere onesti vedete cosa accade nell’ultimo turno di campionato. Io dico che ai miei ragazzi posso solo dire bravi. Si vede che noi non eravamo presenti quando la Lega ha scelto gli orari delle gare, il nostro è un calendario folle e poi ci sono altre situazioni in cui alcune squadre hanno cinque giorni di recupero ed è la quinta volta che giochiamo contro una squadra che ha riposato un giorno e mezzo più di noi. Alla fine se deve volare uno schiaffo lo prende sempre l’Inter".

Serie A, Roma - Inter 2 - 2: Lazio a un punto dal matematico quarto posto

Caressa: "Domani partita decisiva per la Juventus vicinissima all'ennesimo titolo"

TORNA ALLA HOME