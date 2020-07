Inter, Conte: "Classifica? Continuiamo a guardare solo chi sta davanti"

CONTE VERONA INTER - Dopo il ko con il Bologna, l'Inter stecca ancora non andando oltre il 2-2 con il Verona. La squadra di Conte è ora quarta in classifica, scavalcata dall'Atalanta, e rosicchia solo un punto a Juventus e Lazio. L'allenatore dei nerazzurri, tuttavia, parla in conferenza stampa e dice di continuare a guardare ai bianconeri e ai biancocelesti. Queste le sue parole: "Noi volevamo andare a meno 8 dalla Juventus, non pensavamo alla classifica. Noi stiamo guardando davanti e dobbiamo continuare a farlo a prescindere che si possa lottare per qualcosa. La mentalità deve essere questa. Dispiace perché abbiamo perso punti importanti che se sommati parleremmo di un'Inter lì vicina".

Pubblicato il 10/07 alle 00.15