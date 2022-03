Inter, Di Gennaro attacca Inzaghi: "Stesso problema che aveva con la Lazio"

Fonte: TMW Radio

L'Inter è in netto calo rispetto al girone d'andata. I nerazzurri hanno collezionato 14 punti rispetto ai 30 a disposizione nelle 10 partite disputate nel girone di ritorno (la partita con il Bologna è ancora da recuperare, ndr). Un andamento sicuramente differente rispetto a quello tenuto nel girone d'andata che sta costando alla squadra d'Inzaghi un rallentamento nella corsa scudetto. Milan e Napoli corrono forte e i campioni d'Italia in carica non riescono a stare al passo delle dirette concorrenti. Ai microfoni di TMW Radio Antonio Di Gennaro ha provato a spiegare la motivazione di questo cambio di passo, imputandolo all'allenatore e al suo staff: "Problema fisico sicuramente, lo abbiamo visto Inzaghi anche alla Lazio. E adesso è importante, visto che si giocano tante cose. Poi anche di alcuni giocatori che hanno reso meno. Non credo caratteriale, perché hanno esperienza. Credo che l'aspetto fisico in questo momento sia fondamentale".