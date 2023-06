Inter, ecco il nuovo sponsor Paramount+ : tutti i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ha stipulato un accordo con un nuovo sponsor che sarà presente sulla maglie dei giocatori nelle due sfide contro Torino e Manchester City. Il club nerazzuro dopo l'addio a DigitalBits ha un nuovo brand che diverrà retro sponsor per la stagione 2023-2024. Come riporta Calcio e Finanza, nelle ultime due sfide di questa stagione, il brand verrà mostrato come main sponsor. Il club nerazzuro ha ufficializzato l'accordo con un comunicato sul sito: “L’Inter presenta la maglia per la finale di Istanbul. Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà lo sponsor presente sulla jersey che la squadra indosserà contro il Manchester City nel più prestigioso palcoscenico europeo. Questo accordo rappresenta una storica partnership tra due brand che puntano sempre più a raggiungere un mercato globale. Il logo Paramount+ sarà presente anche sulla maglia nerazzurra in occasione dell’ultima giornata della Serie A TIM 2022-2023 quando la squadra scenderà in campo contro il Torino». Tale situazione si è venuta a creare dopo i mancati pagamenti di DigitalBits, che : “non ha pagato il canone base di 24 milioni di euro (di cui la prima rata da 8 milioni di euro emessa a giugno 2022, la seconda da 8 milioni di euro emessa a ottobre 2022 e l’ultima da 8 milioni di euro emessa a febbraio 2023)”, si legge nell’ultimo documento di Inter Media and Communication (la società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e diritti tv del club nerazzurro), oltre a non aver versato bonus ad oggi scattati: " per un importo complessivo di 5,75 milioni di euro (di cui 3,5 milioni dopo il 31 marzo 2023)”. Dati i mancati pagamenti l'Inter nelle scorse settimane aveva rimosso il logo dello sponsor dalla maglia.

TORNA ALLA HOMEPAGE