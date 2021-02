Inter, Ferri: "Il centrocampo della Lazio tra i più forti della Serie A. E su Immobile..."

A circa quarantotto ore dal fischio dell'arbitro Fabbri, che darà l'inizio al match tra Inter e Lazio a San Siro, l'ex nerazzurro Riccardo Ferri ha parlato della sfida ai microfoni di Inter TV: "La Lazio ha uno dei centrocampo più forti del campionato, non ti dà punti di riferimento lì davanti. Ha giocatori che vanno in gol con tanta facilità. Hanno tanta personalità e un allenatore che conoscono molto bene, sanno qual è la sua filosofia e l’atteggiamento che richiede. È chiaro che sia un po' in ritardo rispetto alle altre, però è in quinta posizione con la Roma".

"FARE LA DIFFERENZA" - "Immobile è un punto di riferimento lì davanti, a volte fa reparto da solo e copre una fetta di campo importante, però anche Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic... C'è una squadra ben strutturata. Anche Acerbi mi piace tantissimo, è un po' il moderatore della difesa, riesce a sbrigliare tante situazioni negative perché ha grande capacità di lettura delle traiettorie e grande senso dell'anticipo. È un centrale della nostra nazionale, senza nulla togliere a tutti gli altri, può fare la differenza".

