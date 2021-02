MLS, Batistuta pronto a una nuova avventura. Un ex Lazio potrebbe accompagnarlo

Niente Italia, Spagna, Francia, Inghilterra o Germania. Per la sua prima avventura da allenatore, Gabriel Omar Batistuta ha scelto gli Stati Uniti. Come confermano le voci in circolazione in queste ore, l'ex attaccante ha deciso di esordire in MLS. Chi ci sarà al fianco del Re Leone in questa nuova sfida? difficile dirlo, ma con molta probabilità ci potrebbe essere, in qualità di assistente, il connazionale Josè Chamot che in Serie A ha vestito la maglia della Lazio.