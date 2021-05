Inter, festa amara in hotel a Milano per Lukaku: 23 i multati

Festa di compleanno con multa quella svoltasi questa notte in un hotel di Milano. Ma partendo dal principio: nella serata di ieri l'Inter ha battuto la Roma per 3-1 e dopo il match Lukaku ha scelto di festeggiare il suo compleanno in un hotel in centro. A seguito di una segnalazione del 112 però la Polizia è intervenuta entrando nella struttura e multando i presenti per violazione delle norme anti-Covid.

