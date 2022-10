Inter in crisi, Inzaghi traballa. E adesso c'è il Barcellona...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In casa Inter c'è forte preoccuazione e Simone Inzaghi è sempre più in bilico. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la sconfitta contro la Roma è solo l'ultimo in ordine di tempo degli insuccessi dell'ex tecnico laziale, che non riesce più a tirare fuori dalla squadra gli stimoli che le permettano di uscire dalla situazione di crisi in cui si è infilata. E ora i nerazzurri sono chiamati al test Barcellona in Champions League, un doppio confronto nel giro di una settimana intervallato dalla insidiosa trasferta sul campo del Sassuolo. Non le migliori sfide per cercare di rialzarsi dalle difficoltà delle ultime giornate, tre sconfitte sarebbero davvero troppe: Simone Inzaghi traballa sulla panchina dell'Inter.