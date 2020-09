Inter, infortunio per de Vrij con l’Olanda: come quella volta nel 2015

Infortunio per Stefan de Vrij durante il ritiro con la Nazionale olandese. Il difensore, spesso esposto a guai fisici, tornerà a Milano e sarà costretto a saltare i match di Nations League contro Italia e Polonia. L’Olanda lo ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale senza specificare però l’entità dell’infortunio. Il calciatore tornerà in Italia e si sottoporrà a nuovi esami. Non è la prima volta che de Vrij va ko con la Nazionale olandese. Lo sa bene la Lazio. Nel novembre 2015, infatti, l’allora difensore biancoceleste fu operato al ginocchio sinistro e non poté proseguire la stagione dopo l'infortunio subito in maglia orange a settembre. L'operazione del dottor Lagae ad Anversa andò a buon fine ma il calciatore rimase fermo per quasi un anno lasciando la squadra di Inzaghi sguarnita in fase difensiva. Da quel momento in poi la parabola di de Vrij è stata tra alti e bass e si è conclusa con il trasferimento dalla Lazio all'Inter a parametro zero e le polemiche per la mancata riconoscenza del difensore. .

Lazio, presentazione ad Auronzo: la squadra sfila con la maglia Champions

AURONZO GIORNO 10 - Lazio, termina la seduta mattutina: si chiude con le prove difensive

TORNA ALLA HOME