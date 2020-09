AURONZO GIORNO 10 - Lazio, termina la seduta mattutina: si chiude con le prove difensive

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - Termina l'allenamento mattutino della Lazio. Appuntamento oggi pomeriggio alle 17: al termine della seduta allo Zandegiacomo ci sarà la presentazione della squadra e della nuova maglia per la Champions.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Scattano le prove difensive. Il primo terzetto è composto da Bastos, Vavro e Radu, con Djavan Anderson e Lukaku sulle fasce. Il secondo è composto da Luiz Felipe, Vavro e Patric, con Lazzari e Kiyine sugli esterni. Lancio dalla trequarti che i centrali devono intercettare e far ripartire l'azione.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 - Gli attaccanti rientrano negli spogliatoi, sul campo adiacente si presentano i difensori: Vavro, Lukaku, Radu, Djavan Anderson, Falbo, Kiyine, Luiz Felipe, Lazzari, Patric e Bastos. Lavoro atletico e passaggi per il possesso palla. Sullo Zandegiacomo, oltre ai portieri c'è Danilo Cataldi che prosegue con il lavoro personalizzato.

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 - Prove offensive per la squadra. Escalante imposta la manovra, servizio per le mezzali (Jony-Parolo e Falbo-Akpa Akpro) che imbucano per i due attaccanti (Luis Alberto-Caicedo e Correa-Raul Moro). Il Mago spagnolo subito in grande spolvero con due pallonetti deliziosi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.10 - Problema all'adduttore per André Anderson. Il calciatore lascia il campo accompagnato dal dottore Meli.

AGGIORNAMENTO ORE 10 - Sul terreno dello Zandegiacomo ci sono i tre portieri in campo con Grigioni e Zappalà. Oltre ad Adamonis e Alia, riecco Pepe Reina, che ieri si era limitato a lavorare in palestra con il resto dei compagni.

AURONZO DI CADORE - Penultimo giorno di ritiro per la Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Dopo la mezza giornata di riposo concessa da Inzaghi, la squadra si ritrova in anticipo sul campo adiacente per svolgere il risveglio muscolare. Pallone da subito protagonista con gli esercizi di possesso con le mani. Il tecnico ha già diviso il gruppo: con i fratini André Anderson, Falbo, Jony, Caicedo, Parolo. In giallo Escalante, Akpa Akpro, Correa, Luis Alberto, Raul Moro. Luiz Felipe e Leiva a bordo campo prima di tornare in palestra con il resto dei compagni.