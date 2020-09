Lazio, presentazione ad Auronzo: la squadra sfila con la maglia Champions

La presentazione della Lazio era in programma ieri pomeriggio, ma il temporale ha fatto slittare l'appuntamento. Allenamento annullato e passerella rinviata a oggi, alle 18.30 dopo la seconda sgambata della giornata. L'evento non sarà al Palaghiaccio per il rispetto dei protocolli anti-Covid, si svolgerà direttamente sul terreno dello Zandegiacomo, con una presentatrice che chiamerà a uno a uno i giocatori per il saluto al pubblico. Nell'occasione verrà svelato anche il completo con cui la Lazio disputerà la Champions League. Come già annunciato dal responsabile marketing Marco Canigiani, ricalcherà la maglia celebrativa del 120esimo anniversario.

CALCIOMERCATO LAZIO, FUMATA BIANCA PER FARES

LAZIO, PARLA IMMOBILE NEL RITIRO DELLA NAZIONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO