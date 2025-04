Inter, Inzaghi nei guai: Thuram e Pavard rischiano di saltare il Barça

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non so ancora se Marcus ci sarà". Ha parlato così Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter reduce dalla sconfitta contro la Roma ed in vista della super sfida di andata contro il Barcellona nella semifinale di Champions League. Il Marcus in questione è ovviamente Thuram e inutile sottolineare come l'Inter ed il giocatore stesso faranno i salti mortali per tentare il recupero. Anche se ad oggi è più no che sì, prendendo in prestito il modo di dire dello stesso allenatore nerazzurro.

Discorso più o meno simile per Benjamin Pavard, infortunatosi contro la Roma: "Ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, vedremo nei prossimi giorni". Il francese in queste ore svolgerà gli esami strumentali del caso, anche se molto sembra legato alle sue sensazioni. Una decisione definitiva su entrambi non è ancora stata presa, ma vista la delicatezza del momento è lecito pensare ad un'Inter pronta a tutto pur di provare il recupero seppur in extremis. Tradotto, si chiederà di stringere i denti dove possibile, senza rischi eccessivi.

Se l'eventuale assenza di Pavard potrà essere assorbita più facilmente dalla rosa nerazzurra, quella di Thuram rischia di creare non pochi problemi di scelta a Simone Inzaghi: l'ex 'Gladbach, soprattutto nelle ultimissime settimane, quando è mancato ha fatto sbandare i suoi. Sconfitta contro il Bologna in campionato, sconfitta contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, sconfitta contro la Roma. Con zero gol segnati in tre partite. Un fattore, da qualunque lato lo si voglia guardare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.