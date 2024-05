Inter, Inzaghi: "Nel 2021 tutto questo era impensabile. E contro la Lazio..."

A margine di una cerimonia a lui dedicata dopo lo Scudetto vinto con l'Inter dalla città di Piacenza, l'ex allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato del suo passaggio in nerazzurro, sottolineando ai microfoni di Sport Mediaset, lo stupore nel percorso fatto dal suo arrivo a Milano:

"In questi tre anni all'Inter mi sono riavvicinato alla città (Piacenza, ndr), soprattutto a papà e mamma; torno spesso a trovare la mia famiglia e gli amici d'infanzia, è una cosa che mi ha aiutato molto. Mi fa molto piacere vedere tanti piacentini ad accogliermi, io sono fiero di portare in giro per l'Italia e l'Europa anche il nome della mia città. Ringrazio l'amministrazione per questo premio, per me è molto significativo. Vincere il campionato con cinque giornate di anticipo è stato meraviglioso, per quello che poi ci hanno tributato i tifosi dell'Inter. Adesso abbiamo le ultime partite di campionato da affrontare nel migliore dei modi, poi ci incontreremo con la società".

FUTURO - "Deve essere un Inter forte, dobbiamo migliorare ogni anno gli obiettivi. Pensare a sei trofei e una finale Champions al mio arrivo tre anni fa sembrava inimmaginabile, ma c'erano tantissime speranze. Sapevo di trovare una società forte, con dirigenti fortissimi: penso a Marotta, Ausilio, Baccin... Sapevo che, nonostante le difficoltà di cui si parlava, avrebbero costruito squadre competitive. Poi con la squadra e i tifosi tutti insieme abbiamo fatto in modo di vincere sei trofei e fare una finale di Champions. Penso sia qualcosa che rimarrà dentro per sempre".