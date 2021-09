Inter, Inzaghi: "Quanto accaduto in Champions l'anno scorso è passato, ora scriviamo il presente"

Dopo il pareggio rimediato contro la Sampdoria l'Inter di Simone Inzaghi è pronta a fare il suo esordio in Champions League. I nerazzurri domani sfideranno il Real Madrid nel match in programma alle 21:00. Queste le parole del tecnico nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Quello che è stato, compreso l'anno scorso, è il passato. Abbiamo una grandissima occasione per scrivere il presente, sarà un girone complicato ma vogliamo andare avanti. L'esperienza è importantissima, lo sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non è semplicissimo, ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà. Sarà molto molto insidiosa, loro hanno una grandissima storia, allenatore e calciatori"

