Inter, Inzaghi sempre più solo: i rapporti con la società...

Cresce la tensione in casa Inter, soprattutto nei rapporti tra il tecnico Simone Inzaghi e il ds Marotta. Al termine del match contro la Juventus solo l'allenatore ha infatti parlato nel post gara denunciando quella che per lui è stata un'ingiustizia, ovvero la rete di Kostic viziata da un tocco di braccio di Rabiot. Nessuno, della società, ha deciso invece di prendere posizione come invece era stato fatto dopo la gara contro il Porto. Per le decisioni bisognerà attendere il finale di stagione ma per il club nerazzurro l'andamento non positivo in campionato e la netta distanza dal Napoli sono due motivi sufficienti per decidere se confermare o mano l'allenatore che sicuramente si giocherà il suo futuro in Champions League.