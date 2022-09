Inter, la Curva Nord si schiera a favore di Inzaghi: il comunicato

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

È un periodo davvero cupo quello che sta attraversando l'Inter che ieri ha subìto un duro 3-1 in casa dell'Udinese. La crisi è quindi chiarissima e sui social impazza l'hashtag #Inzaghiout, con tantissimi tifosi che chiedono l'esonero dell'ex tecnico laziale. Questa mattina la Curva Nord nerazzurra ha deciso di prendere in mano la situazione diramando un comunicato chiarissimo: la colpa non è dell'allenatore, ma piuttosto dei giocatori e del loro ego.

"Giovedì 22 settembre 2022 - Ore 20.30. Baretto sotto la Curva Nord. Riunione della Curva aperta a tutti i tifosi (Curva e non) che hanno a cuore l'Internazionale. La realtà, se approcciata da un punto di vista d'insieme, è molto più complessa di uno sbrigativo "Inzaghi-out". Punti salienti:

- LA TOLLERANZA E' FINITA;

- l'allenatore ha sicuramente fatto degli errori MA...;

- NESSUN ALIBI PER I GIOCATORI che, da che mondo è mondo, in queste situazioni ci sguazzano anteponendo il proprio ego al gruppo. ED A NOI QUESTO NON VA BENE. Al rientro dalle nazionali cambia il registro...

Ognuno deve essere messo di fronte alle proprie responsabilità.

Si lotta insieme, se ne esce INSIEME".