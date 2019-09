Inter - Lazio, Conte: "Handanovic ci ha salvato, ma nel secondo tempo..."

Una Lazio sprecona è costretta ad arrendersi al quinto successo consecutivo per la squadra di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha però elogiato la prestazione e il valore dei ragazzi di Inzaghi: "Secondo me la partita va divisa in due: primo tempo e secondo. Siamo partiti aggressivi con baricentro alto e loro ci aspettavano per ripartire in contropiede con Correa e Caicedo e ci hanno messo anche in difficoltà. Dobbiamo essere onesti, Handanovic ha fatto grandi parate, ma nella ripresa abbiamo preso le misure e dominato, non ricordo interventi del nostro portiere. E' una vittoria pesante contro una squadra molto forte che gioca insieme da tanti anni. Simone (Inzaghi, ndr) è un grande allenatore, la Lazio non ha mai fatto grandi cessioni in questi ultimi anni, trattenendo i migliori giocatori. Hanno fatto dei cambi rispetto alla partita di Parma però il livello di calcio è rimasto alto. Per il primo tempo non ero soddisfato e di solito nelle difficoltà finisci per naufragare. Nella ripresa invece ho visto la reazione che volevo e dimostrato personalità contro una Lazio che fa paura anche da calcio d'angolo. Complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi". Poi ancora un'analisi dal punto di vista tattico: "Dopo il gol ci siamo abbassati troppo e prendevamo troppi filtranti. Avremmo dovuto essere più aggressivi. Non era semplice però contro la Lazio".