Inter, lo sfogo di Inzaghi sta andando virale: ecco cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata amara per Simone Inzaghi. Con la roboante sconfitta di ieri, l'ex tecnico biancoceleste ha perso l'occasione di approdare in finale di Coppa Italia e completare il sogno triplete. Lo 0-3 del Milan non lascia spazio a repliche, ma solo a riflessioni. In queste occasioni è necessario resettare il prima possibile e concentrarsi per la sfida successiva, soprattutto per una squadra come l'Inter che è ancora impegnata nella lotta scudetto e alle semifinali di Champions League.

Durante i minuti finali della gara, l'allenatore nerazzurro ha perso la testa, iniziando a inveire contro il quarto uomo e gli assistenti. Il tema centrale erano i minuti di recupero, inutili a quel punto del match dopo un risultato così rotondo e quasi umiliante secondo l'ex Lazio: "Non voglio il recupero eh! Non mi prendete per il culo eh! Non lo voglio! Non lo voglio!". Queste le parole urlate da Inzaghi, le quali sono comunque state ascoltate. Infatti, alla fine il recupero non è stato assegnato, così Inzaghi è potuto rientrare prima negli spogliatoi e cancellare in fretta l'umiliazione subita.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.