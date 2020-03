Inter, Lukaku: "Lotta Scudetto? Dobbiamo crederci, Lazio e Juventus possono sbagliare..."

Il campionato è momentaneamente fermo, al rientro ci sarà una lotta Scudetto tutta da seguire. Su Youtube, in diretta con l'ex attaccante dell'Arsenal Ian Wright, l'attaccante dell'Inter Lukaku ha detto la sua: "Lotta Scudetto? La stagione ancora non è finita. Finchè la matematica non dice che è finita e abbiamo ancora un briciolo di speranza dobbiamo crederci. Lazio e Juventus possono comunque perdere una partita, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi".

