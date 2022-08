Inter, Marotta: "Acerbi? Stiamo valutando, al momento è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Lazio - Inter, ai microfoni di Dazn è intervenuto Giuseppe Marotta per fare il punto sul mercato soffermandosi anche sulla questione che riguarda Francesco Acerbi. Queste le sue parole: "Episodio dello scorso anno? Diciamo che di questi argomenti se ne occupa l’allenatore, conosce l’avversario e sa che aspetto tattico adoperare. Skriniar? Posso dire che la proprietà settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del Psg, Skriniar è un elemento importante e come tale rimarrà con noi. Devo dire che è un ragazzo per bene e con lui avvieremo un dialogo perchè vorremmo siglare un contratto che possa legarlo all’Inter per molti altri anni, spero che questa velata minaccia non sia sufficiente a scardinare i valori del giocatore"

ACERBI - “In realtà a noi manca questo tassello per completare la rosa, ci sono diverse ipotesi e stiamo valutando. Nei prossimi giorni arriveremo a una conclusione. Acerbi ci è stato proposto e valutiamo tra di noi poi il giocatore che chiuderà questa campagna. È una corsa a tre per adesso"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE