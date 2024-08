Inter, Moratti: "Inzaghi? Sapevo fosse bravo, ha molte cose di Mourinho"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Moratti, storico ex presidente dell'Inter, è tornato a parlare a ControCalcio.com, commentando il mercato dei nerazzurri. Tra i tanti temi toccati, una parentesi anche su Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio: "Dopo la conquista dello scudetto, speriamo innanzitutto che si confermi in Italia, ma spero che si possa andare all’assalto della Champions League, una società come l’Inter deve sempre avere questa ambizione e con questo allenatore, questo obiettivo mi sembra ben chiaro. Un ragazzo intelligente e molto bravo, a me piace tantissimo, sapevo che Inzaghi era bravo, ma non così bravo. Gli auguro di ripercorrere le stesse vittorie di José Mourinho e anche di più con l’Inter. Inzaghi è diverso dal punto di vista caratteriale, più fermo e calmo, ma altrettanto bravo sul campo. Bravissimo a dare un gioco e a guidare la squadra con una competenza davvero incredibile. A me piace tantissimo e di Mourinho ha tante cose, li vedo entrambi Special anche se hanno differenze, ma la voglia e l’ambizione di vincere è la stessa".