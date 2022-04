Inter - Roma | Cori per la Lazio sul 3-0 dopo i cambi di Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter sul 3 a 0 contro la Roma e allora via ai cori del Meazza. Clima di festa già al 75', dopo i cambi di Inzaghi che ha scelto Gagliardini e Gosens per blindare il risultato regalando la standing ovation a Perisic e Brozovic. Dalla curva dell'Inter è partito invece il coro ben distinto: "Solo la Lazio, a Roma solo la Lazio, solo la Lazio!". Per Mourinho, che aveva ringraziato il pubblico per aver osannato il suo nome, un qualcosa di meno gradito, manifesto di un lungo gemellaggio che ritorna.