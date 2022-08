Inter - Sanchez è addio: il cileno rescinde il contratto

TUTTOmercatoWEB.com

Alexis Sanchez e l'Inter si dicono addio. Secondo quanto riportato da L'Equipe il cileno e il club nerazzurro avrebbero trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore. Una mossa che l'Inter sperava di fare da tempo soprattutto per liberarsi del pesante ingaggio del calciatore. Sempre secondo il quotidiano francese Sanchez sarebbe vicino all'approdo all'Olympique Marsiglia.