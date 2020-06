Inter - Sassuolo, 3 a 3 rocambolesco: la Lazio può allungare

In questo mercoledì di Serie A le prime a scendere in campo sono Inter e Sassuolo. Partono male i nerazzurri, che dopo soli 4 minuti si ritrovano sotto: Djuricic pesca Caputo con un filtrante, diagonale dell'attaccante che batte Handanovic. Prova a reagire l'Inter, che riesce a trovare il pareggio al minuto 40'. Boga atterra Skriniar in area, per l'arbitro è rigore. Lukaku non sbaglia dal dischetto, spiazzando il portiere. Passano solo cinque minuti e gli uomini di Conte passano in vantaggio: triangolo tra Biraghi e Sanchez, poi il terzino mette la palla in rete da posizione defilata. Secondo tempo rocambolesco, la gara si decide tutta negli ultimi minuti. Al 77' forti proteste del Sassuolo per un tocco di mano di Young in area. L'arbitro non fischia il rigore, penalty che viene invece concesso 4 giri di lancette più tardi: protagonista sempre Young, che stende in area Muldur. Berardi realizza dal dischetto e riporta il risultato in parità. Ma non c'è sosta. L'Inter torna in vantaggio con Lukaku, rete annullata per posizione di fuorigioco. Dopo un altro minuto di gioco arriva il gol dei nerazzurri, questa volta regolare: assist di Candreva, insacca Borja Valero. Quando tutto sembra finito, i neroverdi tornano all'assalto e trovano nuovamente il pareggio: rete di Magnani, che trova la deviazione vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Inter prova il pressing finale, ma si ritrova in 10 a pochi istanti dal fischio finale: doppia ammonizione per Skriniar. Fischia l'arbitro, il risultato è fermo sul 3 a 3. Solo un punto per Conte, che si piazza a 58 punti. La Lazio rimane a 4 punti di distanza: tra pochi minuti, contro l'Atalanta, avrà la possibilità di allungare.