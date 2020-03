Inter, Zhang non torna indietro: "Attacco a Dal Pino? Parole non abbastanza forti"

Dichiarazioni che hanno fatto rumore, quelle del presidente dell'Inter nei confronti di Dal Pino: "Il più grande clown che abbia mai visto", aveva detto Steven Zhang due giorni fa. Intervistato dal Financial Times, è tornato sull'argomento: "Molte persone pensano che le mie parole siano state forti. Io invece penso che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti. Non sono preoccupato del fatto che le partite a porte chiuse possano influenzare le prestazioni della squadra. L'unica cosa che mi preoccupa è la salute pubblica e preservare le persone dai possibili rischi che si corrono partecipando a eventi sportivi con tanti spettatori".

