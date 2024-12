Inzaghi, le parole di Capello: "In pole per lo scudetto. Ma Lautaro..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Roma tra le altre, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Capello ha toccato varie tematiche della Serie A, elogiando soprattutto Atalanta e Napoli ma mostrando anche dubbi sulla Juventus di Thiago Motta che ancora non lo convince fino in fondo. L'ex ct dell'Inghilterra si è poi soffermato anche sull'Inter di Inzaghi dopo la sfida al Como: "Non è stata brillantissima e cattiva come altre volte, ma alla fine il successo è legittimo. Anche se Lautaro continua a non segnare, Inzaghi resta in pole per lo scudetto".