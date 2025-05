Inzaghi, parla Pippo: "Prossimo anno sfida con Simone? Spero abbia pietà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Impresa storica compiuta da Pippo Inzaghi, che centra la promozione, riportando in Serie A il Pisa. Ecco le parole dell'ex centravanti del Milan, che ha parlato delle sue sensazioni per il futuro:

"Sono contentissimo di aver trovato una società con cui poter lavorare con serenità. Poi chiaramente bisogna mettersi al tavolo e parlare, io come la società so che la Serie A è difficile, ma non vedo motivi per non proseguire insieme. Su Simone io non avevo dubbi; in 3 anni ha portato per due volte l'Inter in finale di Champions. L'anno prossimo ci sarà la sfida tra fratelli? Speriamo abbia pietà di me"

