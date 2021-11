Irlanda del Nord-Italia, Berardi: “Abbiamo dato tutto, è un momento difficile”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel post partita, Domenico Berardi ha analizzato il pareggio contro l'Irlanda de Nord che costringe l'Italia a partecipare ai play off per qualificarsi a Qatar 2022. Queste le parole dell'esterno del Sassuolo: "Sapevamo che venire a giocare qua era difficile. Abbiamo dato tutto. Spiace non aver chiuso prima il girone. E' un momento difficile, ora ci rimbocchiamo le maniche aspettiamo il playoff di marzo per dare il massimo e andare ai mondiali".

Lo spirito di Euro2020?

"Lo spirito c'è sempre stato. E' un momento difficile. Il calcio è così. A volte ti gira un po' di fortuna a volte un po' meno. Ora dobbiamo pensare al playoff e cercare a tutti i modi di qualificarci".

Gli italiani tengono a tornare al mondiale.

"Anche noi ci teniamo tantissimo. Daremo il massimo. Son sicuro che ce la faremo".