Irlanda del Nord - Italia, le probabili formazioni: certezze in difesa, sorprese in attacco

L'Italia è all'atto conclusivo delle qualificazioni per i Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. Lunedì a Belfast si saprà se la Nazionale avrà staccato il pass o dovrà fare gli spareggi per partecipare al torneo. La partita è decisiva visto l'ultimo pareggio contro la Svizzera a Roma. Gli Azzurri, per l'occasione, dovranno fare a meno di Calabria e Sirigu, rientrati rispettivamente a Milano e Genova (il difensore si è infortunato, mentre il portiere è alle prese con un attacco febbrile). Si allunga quindi la lista degli indisponibili che costringe Mancini a delle scelte obbligate: Acerbi e Bonucci chiamati agli straordinari, Tonali dovrebbe pertire titolare al posto di Locatelli, in attacco si pensa a Insigne "falso 9".

Le probabili formazioni:

IRLANDA DEL NORD (3-5-2) - Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. CT: Baraclough.

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. A disp: Cragno, Meret, Ferrari, Mancini, Zappacosta, Cataldi, Cristante, Locatelli , Pessina, Pobega, Belotti, Bernardeschi (Juventus), , Raspadori, Scamacca. CT: Mancini.