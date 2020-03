Israele, vaccino per il COVID-19 vicino: "Frutto di 4 anni di lavoro"

Il vaccino per il Coronavirus Covid-19 sarebbe molto vicino per Israele. A dichiararlo il MIGAL in una nota ufficiale. Si è arrivati a questo rapido risultato grazie a 4 anni di ricerche multidisciplinari finanziate dal Ministero della scienza e della tecnologia israeliano in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura israeliano. La rapida creazione di un vaccino contro il Coronavirus COVID-19 è possibile poiché esso sarà un sottoprodotto di un vaccino contro l'IBV (virus della bronchite infettiva), una malattia che colpisce il pollame, la cui efficacia è stata dimostrata in studi preclinici condotti presso l'Istituto Volcani nei recenti 4 anni. Il Ministro israeliano della Scienza e della Tecnologia, Mr. Ofir Akunis, ha commentato così la notizia: "Congratulazioni al MIGAL per questa eccitante svolta. Sono fiducioso che ci saranno ulteriori rapidi progressi, che ci consentiranno di fornire una risposta necessaria alla grave minaccia globale data dal COVID-19". Il Ministro Akunis ha incaricato il Direttore Generale del Ministero della Scienza e della Tecnologia di accelerare tutti i processi di approvazione con l'obiettivo di immettere sul mercato il vaccino umano il più rapidamente possibile.

