Italia, Acquafresca sta con Immobile: "Non era colpa sua! È un grande attaccante..."

Il fallimento dell'Italia a Euro2024 ha lasciato aperti tantissimi dibattiti e polemiche. Una su tutti è l'attacco azzurro, che non ha funzionato a dovere. In particolare i riflettori sono puntati sulle prestazioni di Scamacca e Retegui, che non hanno convinto i tifosi italiani. Da qui si è tornato a parlare del ruolo di Ciro Immobile in Nazionale e delle critiche ingenerose che in passato ha ricevuto. A riguardo ha espresso il suo pensiero l'ex centravanti Robert Acquafresca ai microfoni di tag24.it. Ecco cosa ha detto: "Dicevano che Immobile era il male dell'Italia? Questo ci insegna una cosa, ovvero che Immobile è un grande attaccante, lo dicono i numeri. Quando giochi con la Nazionale poi affronti nuovi meccanismi dove si potrebbero trovare delle difficoltà come è successo a lui. Ma ora è successo anche a Scamacca: speravo molto in Gianluca perché ha fatto benissimo con l’Atalanta, ma dopo lui chi c’è? Abbiamo Retegui, Pinamonti, Bonazzoli: poco ricambio. Quindi non era colpa di Immobile".