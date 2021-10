Italia - Belgio, il ct Martinez: "Rigore? Decisione che non condivido..."

L'Italia ha battuto per 2-1 il Belgio e si è classificata terza in Nations League. Al termine del match il ct belga Roberto Martinez ha così analizzato il match in conferenza stampa: "Certo è una sconfitta, ma bisogna anche analizzare gli aspetti positivi della prestazione. Nelle due aree di rigore non siamo stati abbastanza tranquilli, ma globalmente la prestazione è stata positiva. Abbiamo reagito molto bene dopo lo svantaggio, la squadra ha mostrato coraggio e personalità. Poi il calcio di rigore è una decisione che non condivido, ma bisogna fare meglio nonostante queste decisioni discutibili".

