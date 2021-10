Lazio, seduta extra di lavoro difensivo: la scelta di Sarri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara alla sfida con l'Inter. Un match fondamentale per i biancocelesti che, dopo il ko di Bologna, non possono fallire. Lo sa bene Maurizio Sarri che vuole farsi trovare prontissimo senza sottovalutare nulla. L'assenza di Acerbi, che per squalifica non ci sarà contro Inter e Verona, costringe il mister ad alcuni accorgimenti. Il tecnico delle aquile, come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha convocato un allenamento supplementare. Difesa e centrocampo sono stati convocati mercoledì mattina per una seduta extra di lavoro difensivo. Gli altri dovranno presentarsi solo il pomeriggio. Dzeko e Lautaro Martinez fanno paura e la Lazio non può permettersi ulteriori passi falsi.