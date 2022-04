Italia, Bergomi: "Immobile non deve mai dire no alla Nazionale. Alla Lazio..."

A pochi minuti da Lazio – Torino, a Sky Club è intervenuto Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita, soffermandosi sulla posizione di Ciro Immobile in Nazionale: "In Nazionale arrivano i migliori, la pressione c'è per forza e c'è una competitività diversa dal club. Con Mancini, la Nazionale non ha mai fatto tanti gol. I centrocampisti fanno un tocco in più, non giocano in verticale. Alla Lazio ha una posizione diversa, con Milinkovic che gli apre gli spazi. Detto questo, non deve mai dire no alla Nazionale. Deve stare lì, andare se lo convoca l'allenatore".