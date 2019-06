Italia - Bosnia, Torino si mobilita: il dato della biglietteria

Dopo la vittoria in Grecia, l'Italia di Mancini si prepara per la sfida alla Bosnia di martedì. La situazione nel Girone J di qualificazione a Euro 2020 vede gli azzurri in testa con 3 punti sulla Finlandia, ma un'ulteriore vittoria all'Allianz Stadium di Torino potrebbe scavare un solco decisivo. Coma riporta Tuttomercatoweb.com al momento sono stati staccati 23500 biglietti, a fronte dei 33000 posti disponibili. La capienza è stata ridotta per l'occasione a causa della chiusura dei settori di tribuna secondo anello della nord e dei settori 213, 214 e 111 della est laterale nord.

