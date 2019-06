Lazio, Durmisi: "Ho firmato un contratto di 5 anni, non me ne andrò"

Tornato in patria per contribuire alla causa della nazionale danese, Riza Durmisi in questi giorni sta rilasciando diverse dichiarazioni. L'esterno sinistro della Lazio ha voglia di riscatto e, ai microfoni di bold-dk, è intervenuto per parlare del proprio futuro: “Non ho intenzione di lasciare Roma, ho firmato un contratto quinquennale e ciò dimostra che un grande club come la Lazio crede in me. Ripagherò la fiducia facendomi trovare sempre pronto, pur giocando meno”. Il terzino della Danimarca non ha disputato una grande stagione al suo primo anno nella Capitale, ma mollare non rientra nei suoi piani: “Sono sicuro che il mio momento stia arrivando, dovrò dimostrare di meritarmelo. O combatti o trovi un altro sport”. Per finire, Durmisi ha anche parlato della differenza tra il calcio spagnolo e quello italiano: “La Serie A è molto più tattica e richiede un periodo di adattamento maggiore, ci vuole tempo per conoscere il campionato. Soprattutto se giochi in una squadra tatticamente molto preparata come la Lazio".

