Italia, Buongiorno: "Spagna? È diversa dal solito. Yamal può farci male, ma..."

Ai microfoni della Uefa, in vista del match Spagna - Italia in programma giovedì alle 21, è intervenuto Alessandro Buongiorno. Le sue dichiarazioni: "Ogni volta è un’emozione unica perché rappresentiamo milioni di italiani e quindi sentiamo la responsabilità di fare bene, di fare il massimo per riuscire a vincere le partite e a giocare bene".

"Sicuramente è stato un bel colpo al cuore, però la squadra si è subito ripresa, abbiamo reagito. Siamo riusciti a ottenere il pareggio subito e a passare in vantaggio abbastanza velocemente. Quella reazione è la testimonianza che ci siamo. Cosa mi è piaciuto della nostra prestazione? Il modo in cui abbiamo giocato, il modo in cui siamo riusciti a tenere palla. Come abbiamo accelerato quando dovevamo farlo. Ci sono dei momenti in cui devi tenere un po’ di più il possesso, altri in cui devi pungere, far male all’avversario. Abbiamo fatto bene nella scelta di questi momenti, nell’intensità e nella voglia che ci hanno messo tutti per recuperare la partita, di andare a pressarli".

"Adesso tocca alla Spagna. Una Spagna diversa dal solito, meno possesso, più calcio verticale con esterni velocissimi come Yamal e Williams. Sarà una partita dura in cui dovremo essere bravi a tenere il possesso sulle loro pressioni e poi quando avranno palla loro, cercare di arginare gli esterni, evitando gli uno contro uno a campo aperto. Ma cercando sempre di fare il nostro gioco. Yamal, 16 anni, che impressione mi ha fatto al debutto? Penso che dovremo cercare di limitarlo il più possibile, perché può far male. Ma penso anche che possiamo farcela".

