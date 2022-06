Italia, Capello: “Questa sfida sarà importante per il futuro” E sul Mondiale…

TUTTOmercatoWEB.com

C’è attesa per la sfida di questa sera, a Wembley, tra Italia e Argentina. Gli azzurri hanno sulle spalle la delusione dell’esclusione dal Mondiale e sono in cerca di un riscatto. Sarà questa l’occasione per intraprendere un nuovo percorso e porsi dei nuovi obiettivi. A tal proposito, in un’intervista concessa a SunSport, si è espresso Fabio Capello. Queste le sue considerazioni sulla squadra di Mancini: “Mancare la qualificazione per la Coppa del Mondo è più che deludente. È impossibile pensare che l'Italia non la giochi per la seconda volta. Questa prima partita contro l'Argentina sarà importante e Mancini deciderà se inserire alcuni nuovi giocatori. Questo è importante per il futuro. A volte si pensa che un giocatore sia bravo ma poi la maglia della Nazionale è pesante. È davvero importante riformare lo spirito del gruppo”.

EUROPEO – “Abbiamo vinto il titolo ma per le qualificazioni alla Coppa del Mondo non abbiamo giocato con lo stesso spirito. È possibile che a volte quando si vince qualcosa si è felici, troppo felici e si pensa 'siamo i campioni' ma si perde l'umiltà. E quando questo accade si commettono errori, si va in crisi"

